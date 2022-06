Criza economica mondiala a fost cauzata de lockdown-urile din timpul pandemiei, nu de razboiul din Ucraina

Inflatia galopanta si criza globala a costului vietii sunt in mare parte rezultatul lockdown-ului, mai degraba decat al razboiului din Ucraina, adesea blamat cu privire la situatia economica mondiala, au fost informati legislatorii britanici.Masura drastica de a impune carantina in timpul pandemiei este cauza principala a dezastrului economic ce se abate asupra Marii Britanii, se arata intr-un comunicat al Grupului parlamentar multipartinic de raspuns si recuperare in caz de pandemie (APPG). ... citeste toata stirea