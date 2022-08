Criza energetica din Europa incepe sa se resimta si asupra alimentelor

La fabrica pe care firma franceza de patiserie Brioche Pasquier o are in apropiere de Londra fiecare chifla care iese din cuptor costa acum cu cel putin 50% mai mult pentru a fi produsa, transmite Bloomberg.De la unt la oua si zahar, majoritatea materiilor prime pe care firma franceza le utilizeaza pentru a produce croissante, briose si cornulete s-au scumpit in ultimul an. Acum compania trebuie sa faca fata si exploziei facturilor la energie, citeaza Agerpres."Este un efect de domino care ... citeste toata stirea