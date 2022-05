Deficit global de 2,7 milioane de angajati in domeniul securitatii cibernetice

Deficitul global de competente in domeniul securitatii cibernetice este, in prezent, de 2,7 milioane de angajati, dintre care aproape 200.000 in Europa, reiese dintr-un studiu intocmit de The International Information System Security Certification Consortium (ISC), citat de blogul din Romania al producatorului de solutii antivirus Eset."Se vorbeste de ceva vreme despre faptul ca exista un deficit de competente in domeniul securitatii cibernetice. Iar pe tot globul deficitul de talent din ... citeste toata stirea