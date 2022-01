Deficitul bugetar s-a redus la 6,72% din PIB in 2021 de la 9,61% in 2020

Bugetul general consolidat a incheiat anul trecut cu un deficit de 6,72% din Produsul Intern Brut, respectiv 80 de miliarde de lei, sub estimarile initiale care indicau un sold negativ de 7,13% din PIB la final de an, potrivit Executiei bugetare transmise de Ministerul Finantelor, scrie Agerpres.Deficitul bugetar a crescut semnificativ in ultima luna a anului trecut, cu 24,02 miliarde de lei, dupa ce, in noiembrie, Finantele raportau un sold negativ de 4,7% din PIB, respectiv 55,98 miliarde ... citeste toata stirea