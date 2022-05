Deficitul comercial al Romaniei a depasit 7,1 miliarde de euro in primul trimestru

Deficitul balantei comerciale in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2022 a fost de 7,168 miliarde de euro, cu 1,830 miliarde de euro mai mare decat cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit Institutului National de Statistica (INS).In perioada analizata, exporturile au fost de 22,035 miliarde de euro, fiind mai mari cu 24,4%. In acelasi timp, importurile au insumat 29,203 miliarde de euro, in crestere cu 26,7%, scrie Agerpres.Romanii au importat cel mai mult masini si ... citeste toata stirea