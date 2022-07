Dezastru pentru Tesla: Livrarile de vehicule electrice au scazut dramatic

Livrarile de vehicule electrice ale Tesla au scazut cu 18% in trimestrul doi, din cauza problemelor lantului de aprovizionare, provocate de restrictiile impuse de China din cauza pandemiei de Covid-19, transmite Reuters.Cel mai mare producator de masini electrice din lume a declarat sambata ca a livrat 254.695 de vehicule in perioada aprilie-iunie, comparativ cu 310.048 de vehicule in trimestrul precedent, punand capat unui ciclu de aproape doi ani de livrari trimestriale record.O reaparitie ... citeste toata stirea