Dupa livrari record in 2021, Ferrari se asteapta ca profitul operational sa fie mai mare in 2022

Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a anuntat miercuri ca profitul sau operational va creste in acest an, dupa un an 2021 cu rezultate financiare solide si un numar record de 11.155 de autovehicule livrate, transmite Reuters, citat de Agerpres.Firma controlata de familia Agnelli mizeaza in acest an pe un rezultat EBITDA cuprins intre 1,65 si 1,70 miliarde de euro, in crestere fata de unul de 1,53 miliarde de euro inregistrat in 2021. Rezultatul de anul trecut a fost in linie ... citeste toata stirea