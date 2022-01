Economistul sef al BCE spune ca inflatia va scadea la finele acestui an

O inflatie record de 5% in zona euro suna "ciudat" dupa o lunga perioada de crestere modesta a preturilor insa economistul sef al Bancii Centrale Europene, Philip Lane, crede ca inflatia va scadea la finele acestui an, transmite Reuters, citata de Agerpres.Philip LaneDatele publicate de Eurostat arata ca inflatia in zona euro a atins un nivel record de 5% in luna decembrie, mai mult decat dublu fata de tinta de 2% avuta in vedere de BCE. Preturile la energie au crescut cu 26% in ritm anual ... citeste toata stirea