Electrica SA a afisat pierderi de 157,8 milioane de lei dupa primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut cand compania a consemnat un profit de 57,9 milioane de lei, potrivit Raportului consolidat pentru primul trimestru al acestui an transmis vineri Bursei de la Bucuresti.Veniturile raportate de companie s-au cifrat la 2,6 miliarde de lei, in crestere cu 52% fata de perioada similara din 2021, pe fondul cresterii cu 818,3 milioane de lei pe segmentul de ... citeste toata stirea