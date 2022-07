Euro a ajuns la paritate cu dolarul pentru prima data in ultimii 20 de ani

Moneda euro a ajuns marti la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP.Marti, un euro se tranzactiona pentru un dolar, un nivel fara precedent dupa luna decembrie 2002, in conditiile in care moneda americana s-a apreciat cu 14% de la inceputul anului gratie faptului ca investitorii considera moneda americana drept o valoare traditionala de refugiu in perioade de ... citeste toata stirea