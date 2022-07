Eurostat: Durata vietii profesionale a romanilor era anul trecut cea mai mica in UE

Durata estimata a vietii profesionale pentru populatia adulta in varsta de cel putin 15 ani din Uniunea Europeana a fost in medie de 36 ani in 2021, cea mai scazuta din randul statelor membre UE inregistrandu-se in Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Sursa foto: Eurostat / Facebook.comDin 2001, durata estimata a vietii profesionale a crescut semnificativ in UE, apoi a scazut pentru prima data in 2020, in contextul pandemiei (de la 32 ani ... citeste toata stirea