Eurostat: Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 6,2% in ianuarie

Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 6,2% in ianuarie, de la 6,3% in luna precedenta si 7,5% in perioada similara din 2021, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), scrie Agerpres.Cu o rata a somajului de 5,7% in ianuarie, Romania se situeaza printre statele membre UE cu un nivel redus al somajului.In zona euro, rata somajului a scazut la 6,7% in ianuarie, de la 7% luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2021.Eurostat estimeaza ca 13, ... citeste toata stirea