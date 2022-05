Eurostat: Ritmul de crestere a economiei UE a incetinit in primul trimestru din 2022

Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,4% in Uniunea Europeana si de 0,2% in zona euro, in primul trimestru din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor preliminare publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In ultimul trimestru al anului trecut, s-a inregistrat o expansiune de 0,5% in UE si de 0,3% in zona euro, scrie Agerpres.In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele aferente primului trimestru din 2022, cel mai ... citeste toata stirea