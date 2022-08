Eurostat: Tarile de Jos si Romania, cea mai mare crestere economica din UE in trimestrul doi din 2022

Produsul Intern Brut al Uniunii Europene si al zonei euro a inregistrat o crestere de 0,6% in trimestrul II din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, iar Tarile de Jos si Romania au avut cel mai semnificativ avans, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In aceeasi perioada, Produsul Intern Brut al SUA a scazut cu 0,2%. In ritm anual, economia americana a crescut cu 1,6% in perioada aprilie-iunie 2022, citeaza Agerpres.In primul ... citeste toata stirea