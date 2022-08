Eurostat: UE a inregistrat in iunie un deficit al balantei comerciale de 34 miliarde de euro, in urma majorarii importurilor de energie

Uniunea Europeana a inregistrat in iunie un deficit al balantei comerciale de 34 miliarde de euro, fata de un excedent de 14 miliarde de euro in perioada similara din 2021, in principal in urma majorarii importurilor de energie, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Astfel, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 224,9 miliarde de euro, in crestere cu 19,4% fata de iunie 2021, in timp ce importurile UE au urcat cu 48,5%, pana la 258,9 miliarde de euro, ... citeste toata stirea