Eurostat: UE a inregistrat un deficit al balantei comerciale de 10 miliarde de euro, in decembrie

Uniunea Europeana a inregistrat in decembrie un deficit al balantei comerciale de 10 miliarde de euro, fata de un plus de 29,3 miliarde de euro in perioada similara din 2020, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres.Astfel, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 198,2 miliarde de euro, in crestere cu 12,5% fata de decembrie 2020, in timp ce importurile UE au urcat cu 41,8%, pana la 208,2 miliarde de euro.Zona euro a inregistrat in ... citeste toata stirea