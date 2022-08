Experti: Cand se va stabiliza inflatia in Romania, SUA sau Europa

Scaderea petrolului si a altor produse induce un posibil inceput de scadere a inflatiei in SUA. In schimb, in Europa energia electrica si pretul gazelor raman motive de ingrijorare. In zona Euro, inflatia a atins 8,9% luna trecuta, cu 0,3 puncte peste iunie. In Romania, inflatia din iulie, de 14,96% a fost in scadere modesta, de 0,1 puncte fata de luna anterioara.Inflatie peste cea din Romania gasim, in UE, doar in cateva tari, in jumatatea estica a continentului: in tarile baltice (Estonia ... citeste toata stirea