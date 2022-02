Firmele romanesti au fost sanctionate cu peste 700.000 de euro pentru incalcarea legislatiei datelor personale

Un numar de 68 de sanctiuni pentru nerespectarea normelor GDPR au fost aplicate in Romania in perioada 2018 - 2021. Companiile din Romania au primit amenzi de peste 700.000 de euro.Companiile si institutiile din Romania care au incalcat legea privind protectia datelor personale - asa-numitul GDPR (acronimul de la General Data Protection Regulation) - au primit 68 de amenzi cu o valoare cumulata de 721.000 de euro in perioada 2018- 2021, arata o analiza a firmei de audit si consultanta KPMG ... citeste toata stirea