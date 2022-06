FMI va inrautati pentru a treia oara in acest an previziunile privind evolutia economiei mondiale in 2022

Fondul Monetar International se asteapta sa reduca si mai mult luna viitoare previziunile sale privind evolutia economiei mondiale in 2022, a anuntat joi un purtator de cuvant al FMI, dupa ce saptamana aceasta Banca Mondiala si OCDE si-au inrautatit propriile prognoze, transmite Reuters, conform Agerpres.Ar fi a treia revizuire in scadere a FMI in acest an. In aprilie, organizatia a inrautatit estimarile sale privind cresterea economiei mondiale cu aproape un punct procentual, la 3,6% in 2022 ... citeste toata stirea