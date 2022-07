Fondurile de pensii facultative aveau active de 3,33 miliarde lei in mai, in crestere cu 5%

Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,33 miliarde lei, la 31 mai 2022, in crestere cu 5% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF)."Cele mai multe investitii au fost efectuate local (92%), majoritatea fiind denominate in lei (91%)", se mentioneaza in raport, scrie Agerpres.Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 2,022 miliarde de lei, respectiv ... citeste toata stirea