Ford avertizeaza in privinta riscurilor provocate de inflatie

Costurile Ford cu furnizarea, legate de inflatie, vor fi cu aproximativ un miliard de dolari mai mari decat se estima in acest trimestru, iar compania va avea in stoc 40.000 - 45.000 de vehicule carora le lipsesc unele componente, ceea ce va intarzia vanzarile, transmite Reuters.Al doilea producator auto american si-a reconfirmat previziunile privind obtinerea in acest an a unui profit ajustat inainte de taxe si impozite intre 11,5 si 12,5 miliarde de dolari, "in pofida limitelor privind ... citeste toata stirea