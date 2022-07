Forumul Economic Mondial estimeaza un avans al economiei globale de 4,9% in 2022

Redresarea economiei mondiale in urma recesiunii provocate de raspunsurile la pandemie continua, dar incetineste. Dupa un declin de 3,1% in 2020, cresterea economiei mondiale era asteptata sa atinga 5,9% in 2021 si sa incetineasca la 4,9% in 2022, se arata in "Raportul pe 2022 privind riscurile globale", publicat de Forumul Economic Mondial (WEF).Pana in 2024, economia mondiala ar urma sa fie cu 2,3% mai mica decat ar fi fost in absenta pandemiei, scrie Agerpres.Riscurile la adresa cresterii ... citeste toata stirea