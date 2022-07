Germania isi reactiveaza centralele pe carbune pentru a economisi gazul

Guvernul german a aprobat miercuri o reglementare ce permite revenirea la punerea in functiune a termocentralelor pe baza de carbune si petrol, pentru a economisi gazele naturale, relateaza agentia EFE.Termocentralele, mentinute in rezerva strategica a Germaniei, vor putea functiona astfel temporar pana la sfarsitul iernii viitoare.Masura face parte din pachetul impulsionat de Ministerul german al Economiei si Protectiei Climei, in timp ce in contextul razboiului din Ucraina livrarile de ... citeste toata stirea