Google va plati o amenda de 4,125 miliarde euro, dupa decizia Tribunalului General al UE

Google, divizie a companiei americane Alphabet, a suferit a doua infrangere in mai putin de un an, dupa ce Tribunalul General al Uniunii Europene a fost de acord cu autoritatile UE de reglementare antitrust ca a abuzat de pozitia sa dominanta, dar a redus amenda cu 5% din cauza dezacordului la un punct, transmite Reuters.Google a pierdut recursul la amenda de 2,42 miliarde euro impusa in 2017 de Comisia Europeana, deoarece gigantul american ar fi abuzat de pozitia sa dominanta favorizand ... citeste toata stirea