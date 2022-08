Grecia iese, in sfarsit, de sub supravegherea extinsa a Comisiei Europene

Grecia va iesi, in data de 20 august, din asa-numitul cadru de supraveghere extinsa impus de Uniunea Europeana, a anuntat miercuri Ministerul de Finante de la Atena, o masura care va da tarii o mai mare libertate in elaborarea politicii economice, transmite Reuters.Incepand din anul 2018, evolutiile si politicile economice ale Greciei au fost monitorizate de Comisia Europeana, in regim de supraveghere extinsa, dupa ce incepand din 2010 si pana in 2015, Atena a avut nevoie de trei pachete ... citeste toata stirea