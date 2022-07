Hotelierii europeni se lupta pentru a face rost de angajati, nu este nevoie de experienta sau CV

Marile lanturi hoteliere din Europa au inceput sa angajeze lucratori fara experienta sau CV, directorii recunoscand ca acum incep sa vada consecintele mai multor ani in care angajatii au fost prost platiti, transmite Reuters.Mii de angajati au parasit industria ospitalitatii cand calatoriile internationale au fost inghetate in perioada pandemiei de COVID-19. Multi dintre ei au ales sa nu se mai intoarca, gasind locuri de munca mai bine platite in alta parte, astfel ca hotelierii se confrunta ... citeste toata stirea