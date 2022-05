Indicele ROBOR la 3 luni a urcat luni la 5,52% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 5,52% pe an, de la 5,50% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Un nivel mai mare a fost inregistrat in data de 7 martie 2013, cand acesta s-a situat la 5,56% pe an, scrie Agerpres.La inceputul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.Indicele la 6 luni, ... citeste toata stirea