Indicele ROBOR la trei luni isi reia cresterea, dupa trei zile de pauza

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, isi reia cresterea, dupa trei zile de pauza, si urca pe 16 iunie, la 6,17%.La inceputul lunii iunie, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 5,99%, fata de 5,01% la inceput de mai si 4,6% in aprilie.Indicele ROBOR la 3 luni a inceput anul 2022 la 3,02%.ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, in lei. Evolutia ... citeste toata stirea