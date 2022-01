Romania a importat, in primele zece luni din 2021, petrol brut si gaze naturale in suma de 2,831 miliarde euro, in crestere cu 52,6% comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres.Pe de alta parte, exporturile s-au cifrat, in perioada mentionata, la 168 milioane euro, in crestere cu 741,7%, ... citeste toata stirea