Intel va investi 100 de miliarde de dolari intr-un complex urias pentru productia de semiconductori

Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 100 de miliarde de dolari pentru a construi cel mai mare complex de productie de cipuri din lume, in Ohio, cu intentia de a-si mari capacitatea de productie, pe fondul penuriei globale de semiconductori care intra in componenta unor produse de la smartphone-uri la masini, transmite Reuters.Proiectul face parte din strategia directorului general Pat Gelsinger de a restabili dominatia Intel in fabricarea de cipuri si de a reduce dependenta Americii ... citeste toata stirea