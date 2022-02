Klaas Knot: Pprima majorare a dobanzii ar putea fi decisa de BCE in ultimul trimestru din 2022

Klaas Knot, guvernatorul Bancii centrale a Olandei si membru in consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a declarat ca se asteapta ca Banca Centrala Europeana (BCE) sa majoreze dobanda de politica monetara in trimestrul patru al acestui an, transmite Reuters, citata de Agerpres.Intr-un interviu acordat duminica unui post de televiziune, Knot, renumit pentru pozitia sa privind necesitatea unor dobanzi ridicate pentru a mentine inflatia sub control, a spus ca sustine diminuarea cat ... citeste toata stirea