Lagarde, BCE: Europa se confrunta cu riscul unei corectii dezordonate a pietei financiare

Riscul unei corectii bruste a pietei financiare si a celei imobiliare din Europa este ridicat, a avertizat luni presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Reuters.Christine Lagarde"Riscurile la adresa stabilitatii financiare au crescut in mod perceptibil de la inceputul acestui an", a afirmat Christine Lagarde, in calitatea sa de presedinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS), al carui scop il reprezinta monitorizarea sistemului financiar al Uniunii ... citeste toata stirea