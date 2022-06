Laurian Lungu: Pretul energiei va ramane ridicat cativa ani de acum inainte

Pretul energiei va ramane ridicat cativa ani de acum inainte, apoi va urma un trend descrescator, in urma investitiilor care se vor face, a afirmat, miercuri, macroeconomistul Laurian Lungu, in cadrul evenimentului "Politici Europene si Business in Noua Economie", organizat de EM360 si Romania Durabila."Imaginea pe care o au unii birocrati despre unde ar trebui sa se indrepte economia contrasteaza cu realitatea. In Europa au aparut acum aspecte legate de costul de viata, care au mai fost prin ... citeste toata stirea