Lazea: BNR va trebui sa creasca in continuare dobanda pentru a preintampina o migrare spre euro

Deponentii in lei sunt penalizati de dobanzile mici, acesta fiind un motiv pentru care BNR va trebui sa creasca in continuare dobanda pentru a preintampina o migrare spre euro, asa-numita euroizare a economiei, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Valentin Lazea, economist-sef la Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valentin Lazea"Este evident ca deponentii in lei, fie ei populatie, fie ei firme, sunt penalizati de dobanzile mici, fiind acesta un motiv pentru care BNR va trebui ... citeste toata stirea