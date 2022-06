Lectie istorica tinuta de Marcel Bolos: Cum a strans un milion de lei din salariu de bugetar

Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a explicat cum a reusit ca bugetar sa adune un milion de lei in conturi bancare si sa cumpere doua apartamente, aratand ca a avut cate doua locuri de munca, a detinut functii de conducere si nu a avut pe nimeni in intretinere. Ministrul sustine ca nu este singurul bugetar aflat in situatia de a aduna bani multi din munca in institutii publice, scrie News.ro."Sa nu uitati ca lucrez de 30 de ani in administratie, sunt profesor universitar de 26 de ... citeste toata stirea