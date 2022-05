Ministru: Risipa alimentara este poate unul dintre cei mai mari adversari ai propriei persoane

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, i-a incurajat din nou pe romani sa-i urmeze sfatul si sa manance inainte de a merge la cumparaturi pentru a evita risipa alimentara, in conditiile in care anul trecut in Romania s-au aruncat la gunoi cel putin doua miliarde de kilograme de alimente.Acesta a fost intrebat la finalul sedintei de Guvern daca isi urmeaza propriul sfat pe care l-a dat in urma cu cateva zile, respectiv de a manca inainte de a merge la cumparaturi pentru a nu cumpara mai ... citeste toata stirea