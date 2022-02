Ministrul Agriculturii intervine in scandalul scumpirilor alimentare

Mancarea romanilor este si ea motiv de scandal. PNL si PSD nu se inteleg in privinta plafonarii pretului la mancare. Ministrul Agriculturii a explicat ce solutii are pentru cea mai mare criza a preturilor la alimente cu care se confrunta Romania ca si consecinta a scumpirii energiei.Florin Citu spune ca exista un mare risc sa nu mai gasim anumite produse in magazine si astfel sa apara cozi la magazine.Pe de alta parte, Ciolacu spune ca PSD deja are un proiect care ingheata preturile la ... citeste toata stirea