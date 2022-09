Ministrul Energiei: Stocurile de gaze in depozite au ajuns la nivelul de 79%

Gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale a ajuns la nivelul de 79% si pana la finele saptamanii va depasi pragul de 80%, a anuntat miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Energiei, Virgil Popescu.Virgil Popescu"As vrea sa va spun ca astazi (miercuri n.r) am ajuns la un nivel de peste 79% al stocului de gaze in depozite si estimam ca pana la sfarsitul saptamanii acesta va depasi pragul de 80%, prag minim aprobat in noul regulament al Comisiei Europene. Asa ... citeste toata stirea