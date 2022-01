MIPE a atras, in 2021, fonduri europene de 1,5 miliarde de euro, prin POIM

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a atras, in 2021, fonduri europene in valoare de 1,5 miliarde euro, prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), a anuntat institutia intr-un comunicat de presa, scrie Agerpres."Este o realizare importanta in conditiile in care tinta initiala a fost de 728 milioane euro. Vrem ca, in anul 2022, sa incasam de la Comisia Europeana, prin POIM, si mai mult: 1,8 miliarde euro. De altfel, am inceput noul an cu incredere si multa ... citeste toata stirea