Motorina si benzina se scumpesc

Preturile carburantilor au reinceput sa creasca. Motorina s-a scumpit pentru a doua zi consecutiv cu inca 4 bani pe litru cumparat. Totul se intampla in contextul discutiilor de la guvern legate de prelungirea compensarii cu 50 de bani.Pretul carburantilor la 25 august. Dupa doua zile in care Petrom a scumpit motorina, joi compania a decis sa mareasca preturile si la benzina.Statia Petrom de pe Soseaua Virtutii din Bucuresti afisa joi, 25 august 2022, in aplicatia Petrom, un pret al benzinei ... citeste toata stirea