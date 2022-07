Mugur Isarescu, previziune socanta: 10 ani de preturi uriase in Romania

Mugur Isarescu transmite niste semnale foarte importante, in contextul situatiei din ce in ce mai complicate pentru romani. Guvernatorul BNR vorbeste despre ce s-ar putea intampla in Romania si vine cu un termen de 10 ani.Mugur IsarescuAcesta nu se fereste sa vorbeasca despre stagflatie, in traducere, preturi uriase, crestere economica care stagneaza sau chiar merge in jos. Cu alte cuvinte, Mugur Isarescu le transmite romanilor ca urmeaza vremuri extrem de dificile."Am intrat intr-o ... citeste toata stirea