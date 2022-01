Niculescu: Am avut o iarna usoara; preturile la gaze si la energie ar putea sa scada

Preturile la gaze si la energie ar putea sa scada in viitorul apropiat deoarece Romania a avut o iarna usoara, cu temperaturi bune, motiv pentru care a extras o cantitate mai mica de gaz din depozite comparativ cu anul trecut, a afirmat marti George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, scrie Agerpres."Intrebarea despre preturile pentru gaze si energie electrica in viitorul apropiat nu este una usoara. Este o problema de cerere si de oferta si daca cererea va ramane ridicata in ... citeste toata stirea