O treime dintre consumatorii din Romania se afla in situatia de saracie energetica

Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in contextul pandemiei si s-a ajuns in situatia in care trei din zece gospodarii (33,3%) se afla in saracie energetica, potrivit unei analize a Observatorului Roman al Saraciei Energetice (ORSE).Acesti consumatori au ajuns in saracie energetica dupa ce au cheltuit peste 10% din venituri doar pentru plata facturilor la energie, in 2020, conform celor mai recente date statistice oficiale disponibile, procent in crestere fata de anul ... citeste toata stirea