ONRC: 36.676 de persoane fizice si juridice, inmatriculate in primele trei luni din 2022

Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primul trimestru al acestui an cu 11,09%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 36.676, dintre care 27.058 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), scrie Agerpres.Cele mai multe inmatriculari au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti, respectiv 6.900 (plus 8,78%, comparativ cu ianuarie-martie 2021), si in judetele Cluj -2. ... citeste toata stirea