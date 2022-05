Panica la stat: o parte din bugetari nu si-au primit salariile!

Ministerul Finantelor a anuntat ca din cauza unor disfunctionalitati s-au inregistrat vineri intarzieri partiale la plata. Ministerul Finantelor a anuntat sambata ca dispune de fondurile bugetare necesare pentru plata tuturor drepturilor salariale din sistemul bugetar. "Din motive obiective, in data de 13 mai 2022, s-au inregistrat disfunctionalitati ale sistemelor informatice partajate care asigura transferul sumelor in sistemul bancar, precum si in sistemul de plati interbancare, ... citeste toata stirea