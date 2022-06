Patronat: Romania a devenit 'paradisul fiscal' al reparatiilor auto clandestine

Patronatul Operatorilor de Service Auto atrage atentia autoritatilor, intr-un comunicat, asupra faptului ca peste 60% dintre autovehicule sunt reparate in entitati neinregistrate fiscal si mii de ateliere specializate in reparatii auto functioneaza nefiscalizat la nivelul tarii."Romania a devenit "paradisul" fiscal al micilor afaceri "rodate" in reparatii auto ad-hoc, dar si in eludarea legii. Mii de ateliere specializate in reparatii auto functioneaza NEFISCALIZAT in intreaga tara. Un ... citeste toata stirea