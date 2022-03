Patronatele din industria ospitalitatii solicita autoritatilor ridicarea restrictiilor sanitare

Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita autoritatilor ridicarea restrictiilor sanitare, luand in considerare scaderea semnificativa a cazurilor de pacienti in ATI dar si pentru ca sectorul ospitalitatii are nevoie sa functioneze normal, scrie Agerpres."Tinand cont ca ne apropiem de data de 7 martie, cand expira Ordonanta 171/07.02.2022 si, mai ales, luand in considerare scaderea semnificativa a cazurilor de pacienti in ATI, in numele intregii ... citeste toata stirea