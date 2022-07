Pe ce loc se situeaza Romania in UE la inmatriculari auto? Are o crestere de 23,1%

In primele sase luni ale anului, Romania se situeaza pe pozitia 13 in UE, cu 58.712 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand cea mai mare crestere din UE, de 23,1 % comparativ cu ianuarie-iunie 2021, anunta ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania si ACEA.In luna iunie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 15,4% fata de iunie 2021, atingandu-se 886.510 unitati, scrie Agerpres.Pe primele sase luni din 2022 au fost inmatriculate un ... citeste toata stirea