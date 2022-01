PE vrea ca transportatorii aerieni sa plateasca mai devreme pentru emisiile lor de CO2

Companiile aeriene ar trebui sa plateasca pentru toate emisiile lor de CO2 in Europa inca din 2026, cu un an mai devreme decat se preconiza initial de catre UE, potrivit unei variante preliminare a pozitiei Parlamentului European cu privire la acest dosar, transmite Reuters, citata de Agerpres.Uniunea Europeana isi revizuieste politicile climatice pentru a-si putea atinge obiectivul privind reducerea emisiilor cu 55% pana in 2030, comparativ cu nivelul din 1990. Comisia Europeana a avertizat ... citeste toata stirea