Petre Daea: Seceta nu va afecta pretul alimentelor

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, face un turneu prin tara, in zonele unde seceta face ravagii. Vrea sa vada cu ochii lui cat de afectata este agricultura, mai ales ca nu este de acord cu ministrul Mediului. Tanczos Barna spunea ca e seceta in peste 70% din tara. "Trebuie sa vezi suferinta plantelor la fata locului", a spus Petre Daea la Digi24. Mai mult, a explicat ca acum se concentreaza pe pregatirea urmatorului an agricol, care va incepe in doar o luna. Ministrul spune ca preturile ... citeste toata stirea